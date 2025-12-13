ÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¡ØDREAM STAGE¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¼çÂê²ÎÈ¯É½¡¡¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤¬¡È¥¬¥Á¥ª¥¿¡ÉÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥óÌò
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢2026Ç¯1·î´ü¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬2026Ç¯1·î16Æü¤Ë·èÄê¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼çÂê²Î¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥Á¥ª¥¿Ìò¡ªÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤ò±é¤¸¤ë¿¹¹áÀ¡¡õÂ¼À¥¼Ó±Ñ
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥¿¡¼¥ó¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥¤¥»¥¤¤È¥æ¥¦¥ä¡£NAZE¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤À¤±¤Ê¤¯³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢NAZE¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¸ãºÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§ºÌ¤¬°õ¾ÝÅª¡£Ì¤Íè¤Ë¹¤¬¤ëÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò¸«ÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸ãºÊ¡¢NAZE¤òÇ®¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¡¢NAZE¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ê¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¼ÒÄ¹¤Î¥Ï¥æ¥ó¡Ê¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¡£¤½¤·¤ÆNAZE¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê²»³Ú»öÌ³½ê¡ÖBouquet Music¡×¤ÎÂåÉ½¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¡Ê¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¡Ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ç¥¦¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤¬¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢NAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ç¤Î¤â¤Î¡£¶ÛÄ¥¤ÎÃæ´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÍ¦»Ñ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢Êë¤ì¤Ê¤º¤à³¹¤ÇÌ¤Íè¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò»Ø¤µ¤¹¸ãºÊ¤ä¿åÀ±¡¢NAZE¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤¿å«¤ÈÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¼çÂê²Î¤Ï¡¢NAZE¤¬²Î¤¦¡ÖBABYBOO¡×¤Ë·èÄê¡£Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈBABYBOO¡É¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢Í§¾ð¡¦å«¡¦Ä©Àï¡¦ÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤Ø¿Ê¤à¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¡É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷¸å¤Î2026Ç¯1·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢Team¡ÈS¡Épecial¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¢±é½Ð²È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ëNOSUKE¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£¸å¤ÎNAZE¤¬È¯É½¤¹¤ë·àÃæ²Î¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿¹¹áÀ¡¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂ¼À¥¼Ó±Ñ¤¬¡¢TORINNER¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤Ï¡È¿ä¤·³è¡É¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Þ¤Ç¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡È¥¬¥Á¥ª¥¿¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âK-POP¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿¹¤ÈÂ¼À¥¤¬¸«¤»¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥ª¥¿³è¤Ö¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
