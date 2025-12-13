65ºÐ·§Ã«¿¿¼Â¡ÖËÜµ¤¤Î¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¡ºÇ¹â¡×¸µµ¤¤ËÄ·¤Í¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡Ö¿¿¼Â¤Á¤ã¤ó³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡×
½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â¡Ê65¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ìî¤Î¥Þ¥Ê¥ê¥ó¤Á¤Ç¡¢¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¡£¼êºî¤ê¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ô¥¶ÍÒ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ê¥ê¥ó¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤Ç¥Ô¥¶¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÜµ¤¤Î¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¡ºÇ¹â¡×¤Èµ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡ÖÉÍ¾¾¤«¤é4»þ´Ö¡¢Ä¹Ìî¤Ã¤ÆºÇ¹â¡£¥Þ¥Ê¥ê¥ó¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿¿¼Â¤Á¤ã¤ó³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¤ª¡Á¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¿¿¼Â¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£