¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase14¡Ö¿ÀÌÄ¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡Çü¤Î²áµî¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°Å¤¤°Ç¡¡¾Ã¤µ¤ì¤¿µ²±¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¥Î¥¯¥¹¤ËÇ÷¤ë
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎCase14¡Ö¿ÀÌÄ¤ë¡×¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase14¡Ö¿ÀÌÄ¤ë¡×Í½¹ð
¡¡Çü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Å¨¡á¥Î¥¯¥¹¡Ê¸ÅÀîÍºµ±¡Ë¤òËõ»¦¤¹¤ë¤³¤È¡£Ì´¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦Çü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤¿°Ì´¤ò¤¿¤É¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡³Ø½¬½Î¤ËÄÌ¤¦ÍÄ¤¤Çü¡ÊÅÏîµÅÍæÆ¡Ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤òÄÉ¤¦¤È½Î¤Î¹Ö»Õ¥Î¥¯¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¥Î¥¯¥¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Çü¤Ï¡¢¾Ã¤µ¤ì¤¿µ²±¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¥Î¥¯¥¹¤ËÇ÷¤ë¡ª
