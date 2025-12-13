¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡Î¦²¦¤¬¥Ö¡¼¥±¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡Ö·¯¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè42ÏÃ¡Ö±Ê±óLIVE¡ª¥ê¥¯¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ë²ÖÂ«¤ò¡×Í½¹ð
¡¡³ÐÀÃ¤·¤¿¥Æ¥¬¥¸¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§¤æ¤«¤Ê¡Ë¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§KENN¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÇËÌÇ¤Î²¦»Ò¥Æ¥¬¥Ê¥°¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆºÆ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤â¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¡ª
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤ÈÀï¤¦¤Ê¤«¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¨Æ±»Î¤Ê2¿Í¤Ï¡¢Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤°¥¤·¤¤±¿Ì¿¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¦²¦¤Ï¥Ö¡¼¥±¤Ë¡Ö·¯¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ª¥ó¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤¬Æ°¤½Ð¤·¡Ä!?
