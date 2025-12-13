ÈþÀî·û°ì¡Ö¾¡¤Ä¡¡¤·¤Ö¤È¤¯¡¡²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤À¤±¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
10Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤äº£¸å¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÈþÀî¤Ï¡Ö¤É¡Á¤â¡Á¡¡ÈþÀî¤è¡Á¡¡12¡¿14¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤ï¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¡Ö¾¡¤Ä¡×¡Ö¤·¤Ö¤È¤¯¡×¡Ö²Î¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤â¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÅØÎÏ¤Ê¤µ¤ëÈþÀî¤µ¤ó¡Ä¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤À¤±¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡Ö¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£