Hey! Say! JUMP¡¢36ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×2¡¦11È¯Çä¡¡°ËÌîÈø·Å¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¼çÂê²Î
¡¡Hey! Say! JUMP¤ÎÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£º£ºî¤Ï°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡ÈÆü10¥É¥é¥Þ¡É¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¡¢¤½¤·¤ÆÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÊÒÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸¡¼¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¢¤ë¡È²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ötraveler¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢Î¹Ï©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×1¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×2¡×¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ7¿Í¤¬Æé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë´ë²è¤ò¼ýÏ¿¡£ÁêÃÌ¤Ê¤·¤Ç1¿Í1ÉÊ¤º¤Ä»ý¤Á´ó¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿Æé¤ÎÌ£¤ä¡¢¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¡ª¡É¤Ê¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯2¶Ê¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤äJUMP¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¢¡¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ï¡¼¥È¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¢¨¢¡¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Î¥Õ¥©¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡×¡¢¥í¥´¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÉõÆþ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¡Ê1ËçÎ¾ÌÌ¡Ë¡×¤âÆ±º¤µ¤ì¡¢µ¤Ê¬¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃå¤»ÂØ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¸ÂÄê¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤á¤¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥½¥ó¥°¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×1¡×¤Ë½ÕÉ÷¤È¥¥ß¤Ë¤½¤è¤°7¿§¥Ï¥Ë¥«¥ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¡Ö½é²ó¸ÂÄêÈ×2¡×¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¡ª¤×¤¥¥ê¥Æ¥£¢¡2way¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡Ê¢¡¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤Ë¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ä¡¼¤Ä¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¢£°ËÌîÈø·Å¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢Hey! Say! JUMP¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡È²¦Æ»¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤âÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¤ò¡Ö±¤¤ò¤Õ¤à¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ª¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò¡ÖHoney Coming¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÍ·¤Ó¿´¤ä¡Ö´Å¤¤Ã¸¤¤Îø¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÊ¹¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í¤â¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Hey! Saay! JUMP¤â18Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤È¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×Î¾Êý°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
