¥Æ¥ìÅì¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡Ù¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡¥É¥é¥Þ½é½Ð¤·±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¡¢17¡¦24Æü¤Î2Ìë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¿å¥É¥é25¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Re:venge¡Ù(¿¼1¡§00¡Á)¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀÄ¤¶¤á¤¿É½¾ð¡ÄÈèÏ«¤·¤¤Ã¤¿±üÅÄ°«¡Ê²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢DMM ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¡ÖCLLENN¡×¤¬À©ºî¡£¸½ºß¡ÖDMM ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×Â¾¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿»°ÅÄ¤¿¤¿¤ß»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£É×¤ÎÂçÊå¤«¤éDV¤ä¥â¥é¥Ï¥éÅù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«¤¬¡¢Ææ¤Î¼ê»æ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ÂçÊå¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Â¾¤ÈÂÐÖµ¤·¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤òÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡ßÌîÂ¼¼þÊ¿¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤È¤â¤ËÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÉÔÎÑÉü½²¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¹âÍüÎ×¡ßÌø½ÓÂÀÏº¡Ê¢¨Ìø¡áµì»ú¡Ë¤Ç¡ØÉ×¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë5¤Ä¤ÎÊýË¡ Season2¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏSeason1¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦À¤³¦Àþ¤ò°ì¿·¤·ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±üÅÄ°«Ìò¤ò²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢°«¤ÎÉ×¡¦±üÅÄÂçÊåÌò¤òÈÓÅç´²µ³¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»³²¼ÍÆè½»Þ¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÅÄÃæ¹§»Ë ¡¢¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡¢»ÖÅÄ²»¡¹¡¢ÀÐÀîæÆÎë¤È¤¤¤Ã¤¿±éµ»ÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¡×¡£°«¤ÈÂçÊå¤Î±Æ¤¬¡¢2¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Î´é¤òÉ½¸½¡£ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¯°«¤ÏÉü½²¤ò·è°Õ¤·¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢ÂçÊå¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢°«¤Î±Æ¤ÏÈá¤·¤²¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¡¢ÂçÊå¤Ï²¿¤«¤ËÇº¤ßÆ¬¤òÊú¤¨¹þ¤à¡Ä¡£°«¤ÈÂçÊå¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð¤·±ÇÁü¤È¤Ê¤ë 60 ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼çÂê²Î¤Ï¡¢Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Î¡ÖHold on¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖHold on¡×¤Ï¡ÈÄË¤¤¤Û¤É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»×ÁÛ¡É¤ä¡ÉÁà¤ê¿Í·Á¤ÎÍÍ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢¶¸¤ª¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ËÁê¼ê¤ò°¦Áþ¤¹¤ë¿´¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¤´°À®¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥³¥á¥ó¥È
²áµî¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿º£ºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHold on¡×¤Ï¡¢¾×Æ°¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸òº¹¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
