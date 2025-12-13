¸µFRBÍý»ö¤â°ÍÁ³µÄÄ¹¸õÊäÍÎÏ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÁª¹Í¡¢ÊÆ»æÊóÆ»
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï12Æü¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¼¡´üµÄÄ¹¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥»¥Ã¥È°Ñ°÷Ä¹¤Î¤Û¤«¡¢¸µFRBÍý»ö¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤â°ÍÁ³ÍÎÏ¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Î¾»á¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö2¿Í¤Î¥±¥Ó¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¨»þÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¡´üµÄÄ¹¸õÊä¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Î°ì¤Ä¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£