Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¤¦¤Á¡¢ÊÉ·ë¹½Çö¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¼«Âð¤Ç¤¢¤Þ¤ê²»³Ú¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë
²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡È»ö¾ð¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£»Å»ö¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢Ãæ¿¹¤Î³Ú¶Ê¡Ö½½²ü¡×¤Î²Î»ì¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ï¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¾®À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê²Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ãæ¿¹¤Ï¡Ö»ä¡¢¼«Ê¬¤Î²Î¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¶Ê¤È¤«¡×¤È¡¢ÌÀ¼£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥«¡¼¥ë¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Ã¥Ä¤«¤é¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï²»³ÚÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ï¡Ä¤¦¤Á¡¢ÊÉ·ë¹½Çö¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¯Ê¹¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£