±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥í¥±¥³¡¼¥ÇSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤·Èþ¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
12·î11Æü¡¢±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡ÉSHOT¤â¸ø³«
±§Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥í¥±¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢TBS·Ï¡Ø¥×¥Á¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥í¥±¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°áÁõ¤Î¾ÜºÙ¤ò·ÇºÜ¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþSHOT¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤·Èþ¿Í¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Î¤Á¤ã¤ó¤¹¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2005Ç¯¤ËÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿±§Ìî¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ömisako uno inc Fanmeeting 2025¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢12·î19Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¡¦¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¸ø±é¤¬³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê