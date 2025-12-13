¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¡Ê21¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¥Ø¥¢¡¼»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼ó¤¬¤¹¡¼¤¹¡¼¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¥Ø¥¢¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³×Ì¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ü¥Ö¤á¤óºÇ¶¯¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤¢¤ä¤á¤ó¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤«¤Ð¤Ä¤°¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£