¡Ö¸µµ¤¤ËÁÐ»Ò¤ò»º¤ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¡Ö½Ð»º¡×¤«¤éÉüµ¢¡ÄÃæ»³½¨À¬¤¬½ËÊ¡¡Ö¤´½Ð»º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎºÁ´ÖÌ¯»Ò¥¢¥Ê¤¬£±£³Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£µ£µÊ¬¡£ÆüÍË¡¦¸áÁ°£·»þÈ¾¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¤«¤é¡Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎºÁ´Ö¤µ¤ó¤¬ËÜÆü¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºÁ´Ö¥¢¥Ê¤Ï¡¢£²¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÀ¸½Ð±é¤Ë¡Ö¤´½Ð»º¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ»³¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ìºÁ´Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤ËÁÐ»Ò¤ò»º¤ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½Ð»º¸å¤Ë¤Ù¥Ã¥É¤ÇÃË»ù¤È½÷»ù¤ÎÁÐ»Ò¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ì¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Ë¥·¥å¡¼¥¤¥Á¤Î°ì¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¯»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤ÈÃæ»³¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï£³¿Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÁ´Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î£´¿Í¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Þ¤¿¤¼¤Ò¤È¤â¡×¤ÈÃæ»³¤¬ÏÃ¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÁ´Ö¥¢¥Ê¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø·Ý³ØÉô¾ðÊó²Ê³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·£²£°£±£±Ç¯¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à·²ÇÏ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½¢¿¦¡££±£µÇ¯£´·î¤ËËÌÎ¦ÊüÁ÷¤Ë°ÜÀÒ¡££±£¹Ç¯¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ò¼èÆÀ¡££²£°Ç¯¤«¤é¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£