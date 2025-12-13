¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼Ì¿¿¸ø³«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤éÃøÌ¾¿Í¤Î»Ñ
¡ÊCNN¡ËÊÆ²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï12Æü¡¢ÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¡¢¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ä¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ð¥Î¥ó»á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»á¤Ê¤É¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¿ÍÌ®¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÏ¢¤Î²èÁü¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬²áµî¤ËÉý¹¤¤ÍÎÏ¼Ô¤äÃøÌ¾¿Í¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¯Àººº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1Ëç¤Ë¤Ï¡¢²ÖÎØ¤ò²¼¤²¤¿½÷À6¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£½÷À¤¿¤Á¤Î´é¤Ï´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹õÅÉ¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÊñÁõ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»÷´é³¨¤È¡Ö»ä¤Ï¤Ç¤«¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬À½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥³¥ó¥É¡¼¥à¡¡4.50¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦»¥¤È¤È¤â¤ËÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÎ©¥¢¥á¥ê¥«Îò»ËÇîÊª´Û¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£É÷»É¥³¥ó¥É¡¼¥à¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¶À±Û¤·¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¹¤ë¥Ð¥Î¥ó»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ä¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ëÈï¹ð¤Ë²Ã¤¨¤â¤¦1ÁÈ¤ÎÊÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÊÂ¤Ö¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¡¢±Ñ¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥²¥¤¥Ä»á¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¸µ³ØÄ¹¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤äÊÛ¸î»Î¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥À¡¼¥·¥ç¥¦¥£¥Ã¥Ä»á¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡£
Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤ÏÀèÆü¡¢¼Ì¿¿19Ëç¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12Æü¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤µ¤é¤Ë70Ëç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸Ä¿Í½êÍÅç¤Î¼Ì¿¿¤òÊÌ³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»áËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£