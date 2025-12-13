ÊÕÌî¸ÅÅÚº½ÅêÆþ7Ç¯¤ÇÈ¿ÂÐÇÉ¹³µÄ¡¡ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì°ÜÀß¡¢²ÝÂê»³ÀÑ¤ß
¡¡À¯ÉÜ¤¬ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Ê²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤Î°ÜÀßÀè¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å¤Î±è´ßÉôÆîÂ¦¤ÇÅÚº½ÅêÆþ¤ò»Ï¤á¤Æ14Æü¤Ç7Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¤é¤¬13Æü¡¢¸½¾ì³¤°è¶á¤¯¤Î³¤¾å¤Ç¹³µÄ¤·¤¿¡£ÆîÂ¦¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤Ï¤Û¤Ü½ªÎ»¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÏÅìÂ¦¤ÎÂç±ºÏÑ¤Ç¤â11·î¤ËÅÚº½ÅêÆþ¤ò³«»Ï¡£°ìÊý¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÍÑÅÚº½¤ÎÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê²ÆìËÉ±Ò¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÂ¦¤Ç¤ÏÍ½Äê¤¹¤ëÅÚº½ÎÌ¤ÎÌó99.5¡ó¤È¤Ê¤ëÌó318ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÅêÆþ¡£¤¿¤ÀÂç±ºÏÑÂ¦¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó2020ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï16¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£