º£µ¨¤ÇÂàÇ¤¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤¬¡Ö²ò¤Êü¤¿¤ì²á¤®¡Á¡×ÌÚº´¥¢¥Ê¤ÈÊÑ´é£³¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¸«¼é¤ëÀÐ°æ£Ç£Í¤¬¡ÖÊ©ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹♥¡Ë
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡¢É×¤Ç³ÚÅ·¤ÎÀÐ°æ°ìµ×£Ç£Í¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡²ò¤Êü¤¿¤ì²á¤®¡Á¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÌÚº´¥¢¥Ê¡£¹âÄÅ»á¤ÈÊÑ´é¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÀÐ°æ£Ç£Í¤¬²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¹âÄÅ»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÊü¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÚº´¥¢¥Ê¤¬¡Ö²ò¤Êü¤¿¤ì²á¤®¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö£³¥·¥ç¥Ã¥È¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÊ©ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë£²¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹♥¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£