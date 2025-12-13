¥¤¥é¥ó¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¤ò¹´Â«¡¡»Ù»ý¼Ô¤é¤¬¼çÄ¥
¡ÊCNN¡Ë¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï12Æü¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£Æ±»á¤ÎºâÃÄ¤¬ËÜ¿Í¤Î·»Äï¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ºâÃÄ¤Ï¡¢¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤¬¼£°ÂÉôÂâ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖË½ÎÏÅª¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»á¤ÏºÇ¶á»öÌ³½ê¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¥Û¥¹¥í¡¼¡¦¥¢¥ê¥³¥ë¥Ç¥£»á¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ºâÃÄ¤Ï¡Ö¸¡¾ÚºÑ¤ß¤ÎÊó¹ð¡×¤È¡¢¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Î·»Äï¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹´Â«¤Î¸½¾ì¤Ï¥¤¥é¥óÂè2¤ÎÅÔ»Ô¥Þ¥·¥å¥Ï¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤ÇºÇ¤âÃøÌ¾¤Ê¿Í¸¢³èÆ°²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤ÈÂ¾¤Î³èÆ°²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö»ÄµÔ¤Ê¹´Â«¡×¤òÈóÆñ¤·¡¢Æ±»á¤ÎÂ¨»þ¼áÊü¤òµá¤á¤¿¡£
¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï²áµî20Ç¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥¤¥é¥ó¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Ó¥ó·ºÌ³½ê¤Î¼õ·º¼Ô¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£Æ±·ºÌ³½ê¤Ï¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
24Ç¯12·î¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤ò3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼áÊü¤·¤¿¡£Á°·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦²¼»è¤Î¹ü¤Î°ìÉô¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤«¤é¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤é¤Ï¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ç¡¢´â¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ëÉÂÊÑ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë·ºÌ³½ê¤ËÌá¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12Æü¤Î¹´Â«¤Þ¤Ç²¾¼áÊü¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºâÃÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ä¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Î³È»¶¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¡¢¹ç·×36Ç¯¤Î¶Øîþ·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî1Ç¯´Ö¡¢¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£»á¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¿Í¸¢¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¹â¤ËÁÊ¤¨¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í¸¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¿¡£
24Ç¯12·î¤Î¼áÊüÃæ¤Ë¤ÏCNN¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥Þ¥ó¥×¡¼¥ëµ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¨¥Ó¥ó·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤è¤¦¤È³°¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¡¢»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀ³Î¤À¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£