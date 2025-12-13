°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ç¤âÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¡© ÀÇÌ³½ð¤ÎÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
Â£Í¿ÀÇ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÈÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü
Â£Í¿ÀÇ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤«¤éºâ»º¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¡Ê1～12·î¡Ë¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â£Í¿³Û¤Î¤¦¤Á¡¢110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬Ç¯´Ö110Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÅÁ÷¤ê¤¬¤½¤â¤½¤âÂ£Í¿¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¡ÖÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò´ð½à¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¶â³Û¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤Î°·¤¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ¤«¤É¤¦¤«¤¬È½ÃÇ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ
ÀÇÌ³½ð¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÅÁ÷¤ê¤¬¡ÖÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤È¤·¤ÆÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¡×¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¿©Èñ¤ä²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢ÄÌ³Ø¸òÄÌÈñ¡¢¶µºàÈñ¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÅÁ÷¤ê³Û¤¬¹â³Û¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤ÎÈÏ°Ï¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦ËÜÍè¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äê´üÅª¤ËÂ¿³Û¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Á÷¶â¤Î°ìÉô¤¬ÃùÃß¤äÅê»ñ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÍÑÅÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¹â³Û¤Ê°ì³çÁ÷¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬»ÅÁ÷¤ê¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È»ÈÅÓ¡É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ÅÁ÷¤ê¤¬À¸³è°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢²ÝÀÇ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÀÇ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥±ー¥¹
»ÅÁ÷¤ê¤¬°ì¸«¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬Â£Í¿¤È¤ß¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤Åµ·¿Åª¤Ê¥±ー¥¹¤òÀ°Íý¤·¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÀÇÌ³½ð¤¬Â£Í¿À¤òµ¿¤¦¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¯´Ö¤Î»ÅÁ÷¤ê³Û¤¬110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð·î12～15Ëü±ß¤òÄê´üÅª¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë´ðÁÃ¹µ½üÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÌÀ³Î¤ËÀ¸³è¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë°ìÄê¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤ä¾©³Ø¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ç½½Ê¬¤ËÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¿Æ¤«¤éÂ¿³Û¤Î±ç½õ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿Â£Í¿¡×¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÅÓÉÔÌÀ¤Î»ÅÁ÷¤ê¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë¹â³Û¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃù¶â¤äÅê»ñ¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³èÈñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤º²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»ÅÁ÷¤ê¤¬Â£Í¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÁ÷¶âÊýË¡¤ä¶â³Û¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤Æ»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß°ÊÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÈÏ°Ï¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ÎÌÜÅª¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÀ¸³èÈñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ì³ç¤ÇÂç¤¤Ê³Û¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·îÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±Á÷¶â¤¹¤ëÊýË¡¤ÏÍÑÅÓ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²ÝÀÇÈ½ÃÇ¤Ç¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ýÆþ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÃí°ÕÅÀ¤Ç¤¹¡£±ç½õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÅÁ÷¤ê¤¬Â£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤è¤¦
»ÅÁ÷¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇÌ³ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö¤ÎÁ÷¶â³Û¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍÑÅÓ¤òÀ¸³èÈñ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬Í×¤Ê³Û¤À¤±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÂ£Í¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¾õ¶·¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¹©É×¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤»ÅÁ÷¤êÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ No.4402 Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç
¹ñÀÇÄ£ No.4405 Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー