APECÈó¸ø¼°¼óÇ¾²ñµÄ ÍèÇ¯11·î¤Ë¿¼¥»¥ó¤Ç³«ºÅ

³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï12·î12Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÍèÇ¯11·î18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡ËÈó¸ø¼°¼óÇ¾²ñµÄ¤¬Ãæ¹ñÆîÉô¤Î¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢CEO¥µ¥ß¥Ã¥È¤ä³°¸ò¡¦ËÇ°×Áê²ñ¹ç¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³ÔÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯APECÈó¸ø¼°¹âµé¼ÂÌ³¼Ô²ñ¹ç¤¬12·î11Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿¼¥»¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤¬2026Ç¯APEC¤Î³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ¼çºÅ¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥¤¥ä¡¼¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê³èÆ°¤Ç¤·¤¿¡£³°¸òÉô¤ÎÇÏÄ«°°ÉûÉôÄ¹¤¬²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ±éÀâ¤·¡¢²ñµÄ¤ÏÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÔÊóÆ»´±¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯2·î¡¢5·î¡¢8·î¤Ë¹½£¡¢¾å³¤¡¢ÂçÏ¢¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3²ó¤Î¹âµé¼ÂÌ³¼Ô²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢5·î°Ê¹ß¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÇ°×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¡¢¸òÄÌ¡¢´Ñ¸÷¡¢¿Íºà¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´¡¢ºâÀ¯¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ëÌó10²ó¤ÎÀìÌç²ñµÄ¤ä¹âµé¥ì¥Ù¥ë¤Î²ñµÄ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÇ¯´Ö¤Î²ñµÄ³èÆ°·×²è¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤¬¼Â¤êÂ¿¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë