¡Ö¡ÈÌÂ»Ò¡É¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡×£²È¯¤Î¥í¡¼¥ÞÀï»Î¡¢Ê´ºÕ¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¹¶·â¡£¶þ¿«¤ò¼õ¤±¤¿¿·´ÆÆÄ¤Ï²¿¤ò»×¤¦¡©¡ÖÈà¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡12·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£¶Àá¤Ç¡¢¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÆñÅ¨¥í¡¼¥Þ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Á°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢´ú¼êÎç±û¤Ï77Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ËÊ£¿ôÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¤·¡¢£°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡¢¥Ï¡¼¥Ä¤È¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤â£±¡Ý£²¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¡¼¥Þ¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëº®Íð¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ»æ¡ØDaily Record¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡Ê£´¡Ý£³¡Ý£³¤«¤é£³¡Ý£´¡Ý£³¤Ë¡ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£»þÀÞ¡¢Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ïµ¡Ç½¤·¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÈÌÂ»Ò¡É¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡½¡½²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Áê¼êÁª¼ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¡¹¤Ë¶þ¿«Åª¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£MLS¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À48ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÅÀ¤À¡£ÆÃÄê¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¡¢³Î¤«¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤¬È¼¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï14Æü¤Ë¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤È¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤òÀï¤¦¡£¿·ÂÎÀ©½é¾¡Íø¤È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ±»þ¤ËÄÏ¤á¤ë¤«¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢Áê¼ê¤Ë¹¥¤¾¡¼ê¸À¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÌÂ»Ò¡©¥í¡¼¥Þ¤¬Ê´ºÕ
