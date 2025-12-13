12·î12ÆüÀµ¸áº¢¡¢ÀÅ²¬¸©È¡ÆîÄ®¤ÎÂçÍò»³¤Ç¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80ÂåÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

12Æü¸á¸å0»þ15Ê¬º¢¡¢È¡ÆîÄ®Æü¼é¤ÎÂçÍò»³»³ÄºÉÕ¶á¤Î¸ø±à¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©À¶¿åÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦ÃËÀ­(84)¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬¤ß¤Ä¤±¡¢¡ÖÁð¤à¤é¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï1¿Í¤Ç¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢»³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»à°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£