¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×YUMEKI¡¢TAGRIGHT¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¿¶¤êÉÕ¤±Ã´Åö ¸õÊä¼Ô¤¬¡È¹âÆñÅÙ¥À¥ó¥¹¡ÉÄ©¤à¡ÚTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÀ¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤¬¡¢12·î14Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷¡£¡ÖBOYS ¶ PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤ËÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£À¾»³¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¤â²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎAD¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬£ôimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±¤¸5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£14Æü¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤ÈÀ¾»³¡¦Á°ÅÄ¤¬¡¢¸ß¤¤¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¹¥¥ë¤äÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç2²óÌÜ¤Î¹ç½É¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¾»³¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿TAGRIGHT¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹ç½É½éÆü¤Þ¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹Îý½¬¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿Èà¤é¤¬´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤Ë¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ME:I¤äÄ¶ÆÃµÞ¡¢SHINee¤äNCT127¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿ôÂ¿¤¯¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤À¤Ã¤¿¡£
Hulu´°Á´ÈÇ¤Ç¤ÏÀ¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬YUMEKI¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾»³¤Ï1¿ÍYUMEKI¤Î¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ËÉë¤¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÂè1ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾»³¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤áYUMEKI¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢TAGRIGHT¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ç½É¤ÇÄ¾ÀÜÈà¤é¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUMEKI¡£¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤Î¸õÊä¼Ô¡¦¥¸¥§¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥´¤ä¥«¥¤¥ê¤â¡¢YUMEKI¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÆñÅÙ¥À¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¸·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤ëYUMEKI¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£YUMEKI¤ÎÁÛ¤¤¤ä¸ÀÍÕ¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾»³¤äÁ°ÅÄ¤È¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÌÔÎý½¬¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿Ãæ´ÖÈ¯É½¤ÎÉñÂæ¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖTAGRIGHT¡×¸õÊä¼Ô¤¬¥¹¥¥ë¡õÁêÀ¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¡¡ÈºÇ½é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊü¤À¤Ã¤¿¡ÉYUMEKI¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È
¢¡YUMEKI¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï
