Î©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¿Í¤¬¡Ö»äÅªÀ°Íý¡×¤ò¸øÉ½¡¡ÉéºÄ5²¯¤Ç¤â¡Ö¼«¸ÊÇË»º¡×¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¡©
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡ÊNHKÅÞ¡Ë¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¿Í¤¬12·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»äÅªÀ°Íý¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤¬Ìó5²¯±ß°Ê¾å¡¢NHKÅÞ¤Ë2²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖºÄ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ØËþ³Û¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»äÅªÀ°Íý¤È¤·¤Æ¤ÎÏÂ²ò¡×¤òºÄ¸¢¼Ô¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»äÅªÀ°Íý¤¬À®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤ÈNHKÅÞ¤Ï¼«¸ÊÇË»º¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»äÅªÀ°Íý¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êÂ³¤¤«¡¢¼«¸ÊÇË»º¤È¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»äÅªÀ°Íý¤È¤Ï¡©
ÉéºÄ¤¬»ñ»º¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤Ç¤Ï´°ºÑ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢Ë¡Åª¤Ë¼è¤ê¤¦¤ë¼êÃÊ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö»äÅªÀ°Íý¡ÊÇ¤°ÕÀ°Íý¡Ë¡×¡ÖÌ±»öºÆÀ¸¡×¡ÖÇË»º¡×¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤Ïº£²ó¡Ö»äÅªÀ°Íý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¼Ú¶âÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¤°ÕÀ°Íý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êÂ³¤¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»äÅªÀ°Íý¡ÊÇ¤°ÕÀ°Íý¡Ë¤È¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¡¢ºÄÌ³¼Ô¤ÈºÄ¸¢¼Ô¤¬Ä¾ÀÜÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÖºÑÊýË¡¤ò·è¤áÄ¾¤¹¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¸Ä¿Í¤Î¼Ú¶âÌäÂê¡ÊÁê¼ê¤¬Âß¶â¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤¬²ðÆþ¤·¡¢¾ÍèÈ¯À¸¤¹¤ëÍøÂ©¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸µËÜ¤ò3Ç¯¡Ê36²ó¡Ë¤«¤é5Ç¯¡Ê60²ó¡ËÄøÅÙ¤ÇÊ¬³äÊÖºÑ¤¹¤ëÏÂ²ò¤ò·ë¤Ö¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤¬¡Ö»äÅªÀ°Íý¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÍÑ¤¤¤¿°Õ¿Þ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ú¶â¤Î¸º³Û¤äÊ¬³äÊ§¤¤¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ±»öºÆÀ¸¡×¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¼Ú¶â¤òÂçÉý¤Ë¸º³Û¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍºÆÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÇË»º¡×¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¡¢¼Ú¶â¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ ÇË»º¼êÂ³¤¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¡ÖÆ±»þÇÑ»ß¡×¤È¡¢»ñ»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¡Ö´Éºâ»ö·ï¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÄê¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Ë¡¿Í¤ÎÇË»º¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡Ö´Éºâ»ö·ï¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Éºâ»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¡ÖÇË»º´Éºâ¿Í¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¡×¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇË»º´Éºâ¿Í¤Ï¡¢ºÄÌ³¼Ô¤Îºâ»º¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¡¢¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ÆºÄ¸¢¼Ô¤Ë¸øÊ¿¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Ê¤¼ÇË»º¤è¤ê¤â»äÅªÀ°Íý¤òÀè¤Ë¤·¤¿¤Î¤«
Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢1000Ëü±ßÁ°¸å¤Î»ñ»º¤ËÂÐ¤·¡¢5²¯±ß¤Û¤É¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¾¤Á¤ËÇË»º¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¨¤Æ»äÅªÀ°Íý¤òÀè¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¡ËÇË»º¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë
Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤ÏÀ¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¸º³Û¡Ê¼Ú¶â¤Î¥«¥Ã¥È¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇË»º¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇË»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤äNHKÅÞ¤Î»ñ»º¤ÏÀ¶»»¤µ¤ì¤Æ¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÈò¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¯¼£³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2¡ËÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ø¤Î·üÇ°
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇË»º¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð¡Ö´Éºâ»ö·ï¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤·¤¿ÇË»º´Éºâ¿Í¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ï¡¢²áµî¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ä»ñ»º±£¤·¤¬¤Ê¤¤¤«Åù¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£ »äÅªÀ°Íý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸øÅª¤ÊÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¯À©Åª¤ÊÄ´ºº¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÇË»º¤¹¤ë¤Ê¤éÆ±»þ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¤â¤·»äÅªÀ°Íý¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÇË»º¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Î©²ÖÈï¹ð¿Í¸Ä¿Í¤ÈNHKÅÞ¤ÏÆ±»þ¤ËÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ë¡Åª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÈË¡¿Í¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ³¾å¤Ï°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤«¤é¥»¥Ã¥È¤ÇÇË»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¤È¤âÇË»º¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½¼Ô¤¬Ë¡¿Í¤Î¼Ú¶â¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡¿Í¤¬ÇË»º¤·¤Æ¤âÂåÉ½¼Ô¤ËÀÁµá¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Î¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢·ë¶ÉÎ¾¼Ô¤È¤â»ÙÊ§¤¤ÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ ÂåÉ½¼Ô¸Ä¿Í¤ÈË¡¿Í¤Îºâ»º¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¤º¤Ëº®Æ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÊý¤À¤±¤¬ÇË»º¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ëºâ»º¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢YouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¤«¤é»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÎ©²ÖÈï¹ð¿Í¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÂßÉÕ¡×¤Ê¤Î¤«¡ÖÅÞ¤Ø¤ÎÂßÉÕ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©²ÖÈï¹ð¿Í¤¬¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤òÅÞ¤Î³èÆ°Èñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡ÖÎ©²ÖÈï¹ð¿Í¤¬ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂßÉÕ¶â¡ÊºÄ¸¢¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÇË»º´Éºâ¿Í¤ÏÅÞ¤«¤é¤½¤Î¤ª¶â¤ò²ó¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸¢Íø´Ø·¸¤ä¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Î¾¼Ô¤¬Æ±»þ¤ËÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇË»º´Éºâ¿Í¤ÎÄ´ºº¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
