¡¡DeNAÁ°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²ÚÇÐÍ¥¤ä¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¼çºÅ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂè15²ó»°±ºÂçÊå¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÁíÀª220Ì¾¡ª´¥ÇÕ¤Ï°¥ÀîæÆ¤µ¤ó¡ªÃêÁª¤Ï¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¡ª³§ÍÍ¤´»²²Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÇÐÍ¥¡¦°¥ÀîæÆ¡¢¾®Âô¿Î»Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤äJRAµ³¼ê¤Î¼ÆÅÄÁ±¿Ã¡¢²£»³Åµ¹°¡¢¹¾ÅÄ¾ÈÃË¡¢¾¾²¬Àµ³¤¤é¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥è¡¦¥í¡¦¥·¡¦¥¯¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¶¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö£Ö¥·¥Í¥Þ¤â¤Ç¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£