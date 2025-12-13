¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç°ÂÄê¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡×24ºÐ¤Ç¥×¥íÌîµå¤òÌ´¸«¤¿¼ã¼Ô¡¢±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÄÏ¤ó¤À¡È¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê·ëËö¡É
¿·³ã»Ô¤Î¸ÅÄ®¤Ë¤¢¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¥í¡¼¥É¡×¡£¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¿åÅç¿·»Ê»á¤ÎÌîµåÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÅ¹Àè¤Ç1ÆüÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎµåÃÄ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é°éÀ®5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃÎÇ°ÂçÀ®¡Ê25ºÐ¡Ë¤À¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ï¡¢¿·³ã¤«¤é¥×¥í¤ÎÌ´¤òÄÉ¤Ã¤¿ÃÎÇ°¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Îå«¡¢Èà¤ò¿®¤¸¤Æ¸«¼é¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡NPB2·³¤Ë¿·µ¬»²Æþ¡Ö1·³¤Î¤Ê¤¤¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡×
¥Á¡¼¥à¤Ï2006Ç¯¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëµåÃÄ¤È¤·¤Æ¡Ö¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î郄ÄÅ¿Ã¸ã¤¬Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯¤ËNPB¥Õ¥¡¡¼¥à¥ê¡¼¥°³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤È¤È¤â¤ËNPB2·³¤Ë¿·µ¬»²Æþ¡£¡Ö1·³¤Î¤Ê¤¤¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤ÇNPB¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÇ¯´ÖÌó140»î¹ç¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÍÛÂÒ¹Ý¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸µµð¿Í¡Ë¤ä郄»³½Ó¡Ê¸µºå¿À¡Ë¤é°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NPB¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êNPBÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¡¦°éÀ®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸µµð¿Í¤ÎÌî´Ö¸ýµ®É§¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»þ¤«¤éNPB¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ôÂ¿¤¯·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢NPB¤Î2·³¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸½ÃÊ³¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÏNPB¤Î2·³Áê¼ê¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°7°Ì¤ÈÂç·òÆ®¡£´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ïµð¿Í¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ø¤ÎÌîµå¤ÎÉáµÚ¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ï300¿Í½¸¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¿ô¤¬¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
»î¹ç¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÌîµå¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤è¤¯¸«¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£NPB¤Î2·³¤È¤ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»î¹ç¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤ËÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤¬Íè¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¤¸¤ã¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥·¡¼¥µ¡¼¡×
»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÄÌ¾Î¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê¡×¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅý¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¤ª¸«Á÷¤ê¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÄ¹¤¤Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ËÆ´¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤âÅ¥¤À¤é¤±¤À¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤«¤é¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢Èà¤â¤Þ¤¿ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÁÛ¤¤¤Ç¿·³ã¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¹â¹»¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¢¤Î²Æì¾°³Ø¡£Åö»þ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç´ë¶È¡¦²ÆìÅÅÎÏ¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¡£»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢¼Ò²ñ¿Í5Ç¯ÌÜ¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡ÖÌîµå°ìËÜ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¤º¤Ã¤È¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÌÌ¤òÌîµå¤ËÁ´ÉôÃí¤¤¤À»þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÎÇ°¡Ë
¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç°ÂÄê¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤â¤·¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¥×¥í¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ2024Ç¯¡¢24ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£
¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤½¤Î³Ð¸ç¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÎÂÇ·â2´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÇ¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÃÎÇ°¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÉðÅÄ¾¡¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÌî¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤»þ¤âÂåÂÇ¤äÂåÁö¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÁª¤Ð¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÈà¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¡×
¢¡¡ÖNPB¤ÎÊÉ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÄ©Àï
º£Ç¯¤Ç25ºÐ¤ÎÀµÇ°¾ì¡£¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎÇ°¤Ï¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤òËá¤»Ï¤á¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ä¹ÂÇ¤ä¶¯¤¤ÂÇµå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÂÇ°ìÈ¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢°ì¿¶¤ê¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÉð´ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËá¤¤¿¤¤¡×¡ÊÃÎÇ°¡Ë
¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤Î¥«¥®¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤À¡£
ºòÇ¯¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»È¤¦Ä¹¤µ¤Ç¤¢¤ë85cm¤Î¥Ð¥Ã¥È¡£¤½¤³¤«¤é3cm¿¤Ð¤·¡¢º£µ¨¤Ï88cm¤ÎÄ¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¯¤·¤Æ¤â5mm¤È¤«1cm¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£3cm¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÎÇ°¡Ë
Ä¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤Ï±ó¿´ÎÏ¤ÇÄ¹ÂÇ¤¬Áý¤¨¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÁàºîÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÎÇ°¤ÏÁáÄ«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¿¶¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢Ä¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î4ËÜ¤«¤é9ËÜ¤ËÇÜÁý¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤¸¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¦ºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë2´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
7·î¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»É¤µ¤ëÀèÀ©¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢NPB12µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤ÆMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
ÃÎÇ°¤Ï¡¢2·³¤ÇNPB¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆÀ¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Èµ¤¤Å¤¡É¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿ËÜ¤â¥Ò¥Ã¥È¤ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Í¤¨¤ÆµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î³ÑÃæ¾¡ÌéÁª¼ê¤â¥´¥í¤Ç¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ÇÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÁ°Æü¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¤È¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´Ãæ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÊNPB¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¹â»³¤µ¤ó¤äÍÛ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¥¤À¤³¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
Ç÷¤ë±¿Ì¿¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢»×¤ï¤ºËÜ²»¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤ÄÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÎÇ°Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Öº£Ç¯1Ç¯ËÜ¿Í¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤³¤½¤ÏËÜ¿Í¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×
¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£Àè¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áª¼ê¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¡¢Á´°÷¤¬¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¾å°Ì»ØÌ¾¤¬¿Ê¤ß¡¢³«»Ï¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ºå¿À¤Î5°Ì»ØÌ¾¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¼ê¡¦Ç½ÅÐ¿óÅÔ¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¼ê4´§¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ÙÇÛ²¼¤Î»ØÌ¾¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢°éÀ®»ØÌ¾¤Ø¡£ÃæÆü¤«¤é°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ËÒÌî·û¿¡£¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î»ØÌ¾¤òÃÎÇ°¤â½ËÊ¡¤¹¤ë¡£
°éÀ®»ØÌ¾¤â¼¡¡¹¤È½ªÎ»¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ³«»Ï¤«¤é3»þ´Ö¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£»Ä¤ë¤Ï¤¢¤È5µåÃÄ¡£
¤³¤³¤Çµð¿Í¡¢ºÇ¸å¤Î°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤Ç¤Ä¤¤¤ËÃÎÇ°¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¤Ï°ìÀÆ¤ËÊ¨¤¡¢´î¤Ó¤ÇÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡£
¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿ÃÎÇ°¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤â¤È¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤È¡Ö´èÄ¥¤ì´èÄ¥¤ìÃÎÇ°¡ª´èÄ¥¤ì´èÄ¥¤ìÃÎÇ°¡Á!!¡×¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
´¿´î¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÃÎÇ°¤Ï¿·³ã¤Ç²á¤´¤·¤¿2Ç¯´Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊNPB¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡ËÀäÂÐ¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¿É¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿·³ã¤Ë¤¤¤¿2Ç¯´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢1¸Ä1¸ÄÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¢¡¿·³ã¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ø
11·î7Æü¡£µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÃÎÇ°¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»Ñ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ëµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£¿·³ã¤òÎ¥¤ì¤ëÃÎÇ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²¹¤«¤¤±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£
ÃÎÇ°¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎÇ°¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡¡µå¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¿·³ã»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«À¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¥Î¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¿·³ã¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿ÃË¤Ï¡¢¿·³ã¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡¢NPB¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤ÏÉÔ°Â¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ã¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¸µµ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×