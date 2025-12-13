À¾»³ÃÒ¼ù¡¦Á°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬»²Àï¡ª¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö
¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬º£Ç¯6·î¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª
ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ÆüÍËÆü¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡Á10»þ25Ê¬¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯/Á´6²ó¡Ë¡£Hulu¤Ç¤Ï¡¢Hulu´°Á´ÈÇ¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¤òÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ë¤è¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT·ëÀ®¤Ë»ê¤ëµ°À×¤òÄÉ¤¦¡£
¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤ËÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
À¾»³¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¤â²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎAD¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±¤¸5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô5Ì¾¤ÈÀ¾»³¡¦Á°ÅÄ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¹¥¥ë¤äÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç2²óÌÜ¤Î¹ç½É¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¾»³¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿TAGRIGHT¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹ç½É½éÆü¤Þ¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥¹Îý½¬¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿Èà¤é¤¬´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¡ÖBOYS ¶ PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ME:I¤äÄ¶ÆÃµÞ¡¢SHINee¤äNCT127¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿ôÂ¿¤¯¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤À¤Ã¤¿¡£
Hulu´°Á´ÈÇ¤Ç¤ÏÀ¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬YUMEKI¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾»³¤Ï°ì¿ÍYUMEKI¤Î¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ËÉë¤¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÂè1ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾»³¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤áYUMEKI¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢TAGRIGHT¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ç½É¤ÇÄ¾ÀÜÈà¤é¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUMEKI¡£¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤Î¸õÊä¼Ô¡¦¥¸¥§¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥´¤ä¥«¥¤¥ê¤â¡¢YUMEKI¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶¹âÆñÅÙ¥À¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡Ä¸·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤ëYUMEKI¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
YUMEKI¤ÎÁÛ¤¤¤ä¸ÀÍÕ¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾»³¤äÁ°ÅÄ¤È¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÌÔÎý½¬¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿Ãæ´ÖÈ¯É½¤ÎÉñÂæ¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡©
Hulu¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëº£²ó¤Î¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖTAG ROOM¡×¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Hulu¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖTAG ROOM¡×¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ú¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×³µÍ×¡Û
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷
¡¦ÊüÁ÷¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡¡Æâ
¡¦¼¡²óÊüÁ÷¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤¢¤µ9»þ55Ê¬¡Á¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡¦ÊüÁ÷²ó¿ô¡§Á´6²ó
¢¨¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÊÆüÍË¡Ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬µÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¡¡
¢ãHulu¢ä
¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡× Hulu´°Á´ÈÇÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË ¤¢¤µ10»þ25Ê¬¡ÁºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÈÀêÇÛ¿® Âè7ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍË0»þ¡ÊÅÚÍË24»þ¡Ë¡ÁÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê
¢¨¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÊÆüÍË¡Ë¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤äÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö³º½µ¤ÎHulu´°Á´ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤òµÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
