¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨Â³¤¯½µËö¡¡ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ÂçÀã¤â·Ù²ü
¡¡ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ï13Æü¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ËÈ¼¤¤µðÂçÃÏ¿Ì¤Ø¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÈ÷¤¨¡×¤äËÉºÒÂÐ±þ¤ÎºÆÅÀ¸¡¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤ËºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¡¢°ì»þÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤¿¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÄÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
¡¡8Æü¿¼Ìë¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¡£Ãí°Õ¾ðÊó¤Ï9Æü¸áÁ°2»þ¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤éÌó3Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãí°Õ¾ðÊó¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÀéÍÕ¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î182»ÔÄ®Â¼¡£