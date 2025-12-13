¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É 15Ç¯Á°¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¶ìÇº¤¹¤ëÅö»ö¼Ô¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¤Î½ý¡×ÀìÌç°å¡Ö½ý¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¤¬¾å½ñ¤¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¡×¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤£¡¼¤ÎËèÆü¤âeveryday¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ç¤£¡¼¤µ¤ó¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç½Ð»Ï¤á¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¤Ï¤Ç¤£¡¼¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁ¥¿ÇÎÅÆâ²Ê¡¦°æ½Ð¹¹¬±¡Ä¹¤¬½Ð±é¡£¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¤¬¿ÍÀ¸¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Î½ý¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤Î¼£ÎÅË¡¤È¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍý²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤«¤é15Ç¯¸å¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¶ì¤·¤à¸½¾õ
¡¡¤Ç¤£¡¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤¸¤á¤Ï15Ç¯Á°¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤â¤Ê¤¯ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¸¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ä¡Ö¡ØËÜÅö¤Ë¥¥â¥¤¡Ù¤È¤«¡Ø»à¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¥¦¥¶¥¤¡Ù¤È¤«°¸ý¡×¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç¾§¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¡ÖÎÙ¤Î»Ò¤¬¤ï¤¶¤È¡ÊÂ¤ò¡Ë¤®¤å¡¼¤Ã¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¼þ¤ê¤Î»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦µã¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÅ¾¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ì¤«¤é15Ç¯¸å¤Îº£¡¢¸å°ä¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤£¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¶¼Ç÷À¾ã³²¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ±¡¤·»Ï¤á¤¿¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢²áµî¤Î¤¤¤¸¤áÂÎ¸³¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È°å»Õ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾É¾õ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Î¤Û¤«¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤¬¡Ø¤µ¤Ã¤¡¢¤¢¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡×¤È²á¾ê¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¶¯Ç÷´ÑÇ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¸÷¤ä¿Íº®¤ß¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â»þ¤äÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ê»þ¤ËÈ÷¤¨¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ç¿´¿È°ÂÄêºÞ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤â¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Åö»þ¤Î»Ñ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»Å»ö¤âÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÇÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÀìÌç°å¤¬¸ì¤ë¸å°ä¾É¤ÎÍýÍ³¡Ö¿´¤Î½ý¤Ï¥Ç¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡°æ½Ð±¡Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¤Ï¡Ö²áµî¤Î½ÐÍè»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¸½ºß¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¾É¾õ¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¸å°ä¾É¤Ï¿´¤Î½ý¤Ä¤¤¤¿È¿±þ¤À¤¬¡¢¡ÖÂÎ¤Î·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¾É¾õ¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£°åÎÅ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¸å°ä¾É¤ò¿ô¥«·î¤ä¿ôÇ¯¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿´¤Ë½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×½ÐÍè»ö¤â¸¶°ø¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÊ£»¨ÀPTSD¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾É¾õ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¸³¤ÎÁ°¤È¸å¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤â¡¢¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¡¢¡Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ë¤¢¤Î»þ°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÇ¯·î¤¬·Ð¤Ä¤ÈÁ´Á³¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÃÊ¡¹°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö°ìÀ¸³¶±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¢£¼£ÎÅË¡¤ÈÅö»ö¼Ô¤Î´ê¤¤ ½ý¤òÌþ¤¹¤Î¤Ï¡Ö´ó¤êÅº¤¤¡×
¡¡°æ½Ð±¡Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¸å°ä¾É¤Ï¡Ö¼£¤ë¤·¡¢¼£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Î½ý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼£¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÌô¤ÎÌò³ä¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Ìô¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ëÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿´¤Î½ý¤½¤Î¤â¤Î¡Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¿´¤Î½ý¤òÌþ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×´ó¤êÅº¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤¬ºÇ¤â¿É¤¤¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢´ó¤êÅº¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤³¤Î¿´¤Î½ý¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¡¼¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥È¤Ç¤¤ë¡Ê¾å½ñ¤¤Ç¤¤ë¡Ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ç¤£¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡Ö¤½¤Î»þ¤À¤±¤Î°¤Õ¤¶¤±¤Ç¡Ê¤¤¤¸¤á¤¿Â¦¤Î¡ËËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¤Î½ý¡×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½ý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿´¤Î½ý¤À¤«¤é¿Í¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ÈÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö²áµî¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼þ°Ï¤Ë²á¾ê¤ÊÇÛÎ¸¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¸½ºß¶ì¤·¤à¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤äÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÏÃ¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡¦¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤«¤é¡¢²Ã³²¼Ô¡¦Èï³²¼Ô¤È¸Æ¤ÓÊý¤ä°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¤¤¤¤·¹¸þ¡×¤À¤ÈÉ¾²Á¡£¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂç¤²¤µ¤È»×¤ï¤º¤Ë¡×Ã¯¤«¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¾¯¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸å°ä¾É¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤â¸º¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Ö³¤³°¤À¤È¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤»¤¤¤Ç²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤è¤ê¤â¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¡¢Á´Á³²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
