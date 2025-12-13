ºÊÉ×ÌÚÁï¡¡¡Ö45ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È2S¡¡¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü·»Äï¡É½ËÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê43¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#ÃÂÀ¸Æü¡¡45ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢±Ê»³¤È¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»Í¼Î¸ÞÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¦¤È¤¦50¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢45ºÐ¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡¡±ÍÂÀ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎCM¸½¾ì¤Ç¤â½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü·»Äï¥±¡¼¥¡ª³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤È¶¦¤ËÎÉ¤¤¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤É¤³¤«¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÊºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£