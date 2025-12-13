SEVENTEEN¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à2days¤Ë10Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸¡ÖÅìµþ¡Á¶«¤Ù¡Á¡ª¡×
SEVENTEEN¤¬12·î11Æü¤ª¤è¤Ó12Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ãSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡ä¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ãSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡ä¤Ï9·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤Ã¤¿4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢°¦ÃÎ¤ª¤è¤ÓÂçºå¸ø±é¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éSEVENTEEN¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤ÎCARAT¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤À¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢CARAT¤Î¹â¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä³Ý¤±À¼¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢2Æü´Ö·×10Ëü¿Í¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÈ×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÅìµþ¡Á¶«¤Ù¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤ËCARAT¤¬±þ¤¨¡¢½ª»ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ø±é¤ÎËë¤¬¹ß¤ê¤¿¡£
SEVENTEEN¤Ï12·î20Æü¤ª¤è¤Ó21Æü¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ë¤ÆÆüËÜ¸ø±é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
(P)&(C) PLEDIS Entertainment
¡¡
¢£¡ãSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡ä
11·î27Æü(ÌÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
11·î29Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
11·î30Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
12·î04Æü(ÌÚ)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
12·î06Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
12·î11Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
12·î12Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
12·î21Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡SEVENTEEN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È