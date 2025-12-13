RIIZE¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹¤¬K-POPÂè5À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢SHIBUYA109¤ò¤Ï¤¸¤á½ÂÃ«¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤òRIIZE¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯Ãæ¤À¡£
½ÂÃ«¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëSHIBUYA109¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¤ËRIIZE¤òµ¯ÍÑ¡£12·î1Æü¤è¤ê¡ØSHIBUYA109 ¡ß RIIZE Xmas CAMPAIGN¡Ù ¡ØMAGNET by SHIBUYA109 ¡ß RIIZE Xmas CAMPAIGN¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿WHITE¡ßBLUE¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬SHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¤Î¥Ó¥ë³°ÊÉ(ÄÌ¾Î¡§¥·¥ê¥ó¥À¡¼)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ»ÜÀß¤Î´ÛÆâ³°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î3¥õ½ê¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿POP-UP STORE¡ØSpecial Christmas with RIIZE¡Ù¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡ÖSHIBUYA109½ÂÃ«Å¹¡×¡ÖMAGNET by SHIBUYA109¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹¡×(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô)¤Î3»ÜÀß¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¤Æü¤Ç1Æü50Ëü¿Í¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ë½ÂÃ«±ØÁ°¤ä¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¤âRIIZE¤Î¹¹ð¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¸½Ãæ¡£¥Ï¥Á¸øÁ°¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢K-POPÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¸åºÇÂ®¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä3days¤Î¹¹ð¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸òº¹ÅÀ¤Î¸þ¤«¤¤Â¦MAGNET by SHIBUYA109¡¢SHIBUYA TSUTAYA¡¢½ÂÃ«À¾Â¼åÁËÜÅ¹(À¾Â¼)¥Ó¥ë¾åÉô¤Ë¤Ï12·î19Æü¤ËÆüËÜÈ¯Çä(ÇÛ¿®Ãæ)¤µ¤ì¤ëRIIZE The 2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFame¡×¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤¯·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ø¿Ê¤à¤È¿·¶Ê¡ÖFame¡×¤¬BGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÃ«¤Î¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âRIIZE¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¢£The 2nd Single¡ØFame¡Ù
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://riize.lnk.to/fame_ec
¾ÜºÙ¡§https://riizeofficial.jp/news/2025110602/
¢£¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
open16:00 / start18:00
2·î22Æü(Æü)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
open14:00 / start16:00
2·î23Æü(·î/½Ë)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
open14:00 / start16:00
¢¨³«¾ì³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://riizeofficial.jp/news/20250913/
