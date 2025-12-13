¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡Ö¥ï¥±¤¢¤êÁª¼ê¡×¤Î¸ò´¹²ñ¡©¡Ö²¼ÉÊ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿Áª¼ê¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø
¡¡ÀËÊÌ¤Î»×¤¤¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
µð¿Í¤¬¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¡Ö¹äÏÓº¸ÏÓ¡×¾¾±º·ÄÅÍ¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¡ÄÂ¾µåÃÄÊÔÀ®Ã´Åö¤Ï¡ÖËâ²þÂ¤¼¡Âè¡×
¡¡12Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤éÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÃÎÌîÄ¾¿Í¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î·ë²Ì¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë²£ÉÍ¤Ç¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö²£ÉÍÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¡×¤È°ìÊ¸¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃÈ¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÎÌî¤À¤¬¡¢º£Ç¯2·î¡¢½µ´©»ï¤ÎÊóÆ»¤ÇÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡ÖÏÃÂê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿Æ±Î½¤Ë¡Ö¡Ê¤½¤Î½÷À¤È¡Ë¥ä¤Ã¤¿¤Î¡© ¥ä¤Ã¤¿¤Ù¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤±¡£Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤Õ¤¶¤±¤ÎÈÏ°Ï¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µïÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¤ÎÈÜàÐ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¡¢¡Ö²¼ÉÊ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤¬»¦Åþ¡£µåÃÄ¤â½µ´©»ï¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÆ°²è¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤âÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÎÌî¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥íÆþ¤êºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë8»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.176¡£¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç100»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´Æ£Ä¾¼ù¡Ê27¡Ë¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï104»î¹ç¤Ç5ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¡¢10ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.239¡£¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿³°Ìî¤Î¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬10·î¡¢½µ´©»ï¤Ëº§Ìó¼Ô¤Ø¤ÎDV¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢º´Æ£¤Èº§Ìó¼Ô¡¢ÁÐÊý¤¬Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹Å¥¾Â¤ÎÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¡È¥ï¥±¤¢¤êÁª¼ê¡É¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Öº´Æ£¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Í×°÷¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤¬µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÌñ²ð¤Î¥¿¥Í¡Ù¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê»ù¤ÏµåÃÄ¤â°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÈà¤é¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤ËÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢´ö¿Í¤«¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ë½Ð¤ëÁ´°÷¤¬Á´°÷¡¢¥ï¥±¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ÇºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë°ìÊý¡¢²ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£
