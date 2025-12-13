¥ä¥¯¥ë¥ÈÀÐÀî²íµ¬¡Ö200¾¡Ã£À®¡×¤ØÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤«¡Ä45ºÐ¤Ç¿ÈÄ¹3cm¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ïµå³¦ºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀÐÀî²íµ¬¡Ê45¡Ë¡£12Æü¡¢800Ëü±ß¸º¤Î3200Ëü±ß¤ÇÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¿ÈÄ¹¤¬170¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø¾Î167¥»¥ó¥Á¤«¤é¤Î3¥»¥ó¥ÁÁý¡£¡ÖÄ«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í24Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È12¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¿§»æ¤Ë¡ÖÀ®¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â25Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ò¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤½¤ÎÀè¡¢À®Ä¹¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÇòÈ±¤âÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢45ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Î¿ÈÄ¹¥¢¥Ã¥×¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¡£À¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢ÃæÇ¯¤ÎÀ±¤È¤·¤Æ200¾¡¤òÄü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
