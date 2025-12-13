果たして来季も笑顔を見せられるか。

【これが俺の生きる道】中日についてオレが思うことを言っちゃおう。一向に補強もせず、本当に勝ちたいのだろうか

12日に中日の郄橋宏斗（23）が契約更改を行い、8000万円アップの年俸2億円にサイン。大幅増を勝ち取り、「もっとできたのではと思いもあるけど、1年間ローテを守ってくれたと評価してもらいました」と、笑顔を見せた。

入団6年目で年俸2億円到達は、中日では2004年の福留、岩瀬に並ぶ最速タイ。高卒に限れば球団最速だ。

今季は8勝10敗で2ケタ勝利を逃すも、26試合に投げ、防御率2.83。171.2イニングと138三振はいずれもリーグ2位の成績だ。クオリティスタート18回も同4位タイと、抜群の安定感を見せている。

そんな郄橋は来季、立ちはだかる壁が……というよりも、低くなった「カベ」が障害となりそうだ。

中日の本拠地バンテリンドームは、来季から外野にホームランウィングが増設。左、右中間が狭くなり、フェンスの高さも1.2メートル低くなる。「12球団で最も本塁打が出にくい球場」だったのも、今季までだ。

「打線の破壊力は増すが、当然、自軍の投手陣も外野が狭くなった影響を受ける。来季のチーム被本塁打は少なくとも10本以上増えるでしょう。高橋はリーグ9位タイの被本塁打11と、決して一発を打たれにくい投手というわけではない。もちろん、援護はこれまで以上に期待できるとはいえ、持ち味である強気の投球に影響が出なければいいのですが……」（球団OB）

会見では「来年は自分が先頭に立ってチームを引っ張っていけたら」と意気込んだ郄橋。そのミッションは必ずしもイージーではない。

