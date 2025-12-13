¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÉ½¾´Âæ¤Ï23ºÐ¥ê¥¶¡¼¥Ö¾®ÎÓÌ¤Æà¤Î¡ÖÌë³è¡×¼¡Âè
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë6-5¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç9-10¤È¶¥¤êÉé¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤«¤é8Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£2·î¤ÎËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¤ÎÆ¼¡¢22Ç¯ËÌµþ¤Î¶ä¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡ÊLS¡Ë¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÀª3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹²÷¿Ê·â¤ÎÎ¢¤Ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤«¤é¤Î²¸·Ã ¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª5Ï¢¾¡
¡¡ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç5°Ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¥¹¥¤¥¹¡ÊÆ±1°Ì¡Ë¤Ê¤É¤Î¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥á¥À¥ë¼è¤ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆñÅ¨¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï21Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡Ê5²óÀïÀ©¡Ë¤ÇLS¤Ë2Ï¢¾¡¤·¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢3Ï¢ÇÔ¤Ç½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£»ÊÎáÅãÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê33¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÈ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½éÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬É½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¡ÖÌë³è¡×¤¬¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¶¡¼¥Ö¡Ê¹µ¤¨¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¿¼Ìë¤Ë¥ê¥ó¥¯¤ÎÉ¹¤Î¾õÂÖ¤ä¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼Ìë¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÇÆÀ¤¿¥¢¥¤¥¹¤Î¾õÂÖ¤ä´¶¿¨¤Ê¤É¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤ÆÀï½Ñ¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹µ¤¨Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤É¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î¾®ÎÓÌ¤Æà¡Ê23¡Ë¤¬¡ÖÌë³è¡×¤òÃ´Åö¡£¥¢¥¤¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¡¢µÈÂ¼¤é¤ÎÅª³Î¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î²÷¿Ê·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÃË½÷¤È¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÏLS¤Î¶ä¤¬ºÇ¹â¤À¡£¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ë¤è¤ë¡ÖÌë³è¡×¤¬¡¢LS¤âÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡£