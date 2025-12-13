ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡Ä¡È¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊä¶¯¡É¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Í½ÁÛ
¡¡²¿¤·¤í¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡Ö¥¦¥Á¤ÏºâÀ¯¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¶âËþµåÃÄ¤À¡£¥¦¥ï¥µ¤¬¥¦¥ï¥µ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÊª¥¯¥í¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤Ê£»¨»ö¾ð
¡¡3Ç¯Ìó108²¯±ß¤ÇÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê31=Á°¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤ÈFA¤ÎÌÜ¶Ì³°Ìî¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê29=¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¡¢MLB¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬º£¥ª¥Õ¤ÎFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28=Á°¥«¥Ö¥¹¡Ë¤òFA¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Åö»þ¤Î²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¸©Æâ¤Ç¤Ï¶¯¹ë¤Ê¤¬¤é¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¾ï¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÂçÃ«¤¬¤É¤ì¤À¤±Åê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤é¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅêÂÇ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÁª¼ê¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¡¢FA¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¡¢1000²¯±ßÄ¶¤Î·ÀÌó¤Î97¡ó¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤â¡¢Éâ¤¤¤¿»ñ¶â¤òÊä¶¯¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤±¾¡Íø¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ïº£µ¨¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¡£¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7Àï¤Ë¾¡¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥«¡¼¥¹¥Æ¥óµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¤¢¤È8²ó¡Ê¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀè¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É»Í¶ìÈ¬¶ì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾¡¤ÄÌÌÇò¤µ¤ä´î¤Ó¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÅöÁ³¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁª¼êÁØ¤ò¤µ¤é¤Ë¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò2¿Í¤È¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ï¥°¥ó¤È¶á¤Å¤¯¡£Àï¤¦Á°¤«¤é¾¡ÇÔ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÁª¼ê¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£9ÈÖ¤Þ¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬»¶¤ë¾õ¶·¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÃ«¤Ï¤è¤·¤È¤¹¤ë¤«¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂçÎÌ±ç¸î¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Êä¶¯¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢ÂçÃ«¤Î¶»Ãæ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ï¤¤¤ÞWBC¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢MLB¤«¤é¤Î¡È·ù¤¬¤é¤»¡É¤Ë¤ÏÍ×·Ù²ü¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£