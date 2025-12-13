°Ý¿·µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡È¿ÈÆâ¡É¤Ø¤Î¸ø¶â»Ù½Ð¤¬¼¡¡¹È¯³Ð¤Î°Û¾ï¡Ä¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡ª
¡¡¤É¤³¤¬¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½ÅÂç¤Ê¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¿ÈÆâ¡É¤Ë¸ø¶â¤òÎ®¤·¡¢Íø±×¤òÆÀ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸øÀßÈë½ñ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2017¡Á24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸øÀßÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¡Ö¥ê¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥é°õºþ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Ãí¤·¡¢Ìó1507Ëü±ß¤Î¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤¬¡¢¼¡¡¹¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢¸øÀßÈë½ñ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìÃÎ¤ÎÂçºå»ÔµÄ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹¹ð²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ë¤â¡¢¹ÊóÊª¤òÈ¯Ãí¤·¡¢19¡Á24Ç¯¤Î´Ö¤ËÌó606Ëü±ß¤Î¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂçºå»ÔµÄ¤Ï23¡Á25Ç¯¡¢¡Ö¥ê¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë°õºþÂå¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÌó258Ëü±ß¤Î¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¡¢Ãç´ÖÆâ¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿·Á¤À¡£¡ÖËèÆü¿·Ê¹¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬¡¢11Æü¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÆü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ»á°Ê³°¤Ë¤â¡¢9¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬À¯ÅÞ»ÙÉô¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ·×1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÇßÂ¼Áï½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢ËÃæ»ÔµÄ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÀëÅÁ¹¹ð°ÑÂ÷¶ÈÌ³ÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÌó180Ëü±ß¡¢ÀÐ°æÉÄ»Ò»²±¡µÄ°÷¤Ï³ë¾ë»ÔµÄ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¡Ö°õºþÂå¤Ê¤É¡×¤È¤·¤ÆÌó107Ëü±ß¡¢¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤¬¡¢Èë½ñ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸ø¶â¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þ¡¢°Ý¿·¤Î¡ÈÁÏ¶È¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤¬¤è¤¯¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊÁªµó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸ø¶âÃåÉþ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Îµ¿¤¤¤¢¤ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¶â¸¢ÉåÇÔ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤ì¤Û¤É¼¡¡¹¤Ë¸ø¶â´ÔÎ®¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°Û¾ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎËÜß·ÆóÏº»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢Æó¸ÀÌÜ¤Ë¤Ï¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥éÂå¤Þ¤ÇÀ¯¼£»ñ¶â¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¶â¸¢ÉåÇÔ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¥ì¥¤¥´¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¤è¤Û¤É¥¿¥Á¤¬°¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶Ã¤¡¢Êò¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆóÅÙ¤È¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎµÄ°÷¤¬¡È¿ÈÆâ¡É¤Ë¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°Ý¿·¤Ï¼«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£
