¡¡2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁûÆ°¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Èµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤·Ý¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê53¡Ë¤À¡£
¡¡ÅÏÉô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯6·î¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤¬¡ÖÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¡×¤òÊó¤¸¤Æ¤«¤é¡¢1Ç¯7¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£2022Ç¯2·î¤Ë¡ÖÇò¹õ¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¡Ê¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡Ë¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À´°Á´Éü³è¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤À¡£ÁûÆ°È¯À¸¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë5Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¼ç¤Ê³èÆ°¾ì½ê¤ÏYouTube¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤µ¤Þ¡£½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¡ØÃÙ¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¼Õºá²ñ¸«¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤Î12·î3Æü¤Ç´Ý5Ç¯¡£¤â¤Ï¤ä½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÆ°¤ò¡È¼«½Í¡É¤·¤¿ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤MC¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ë¤ª¤±¤ë¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç5Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤«¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢ÅÏÉô¤Î¼Õºá²ñ¸«Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¥Þ¥¦¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤òÃå¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¡ÈÅö»þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î»Ñ¤Ç¤Î¼Õºá²ñ¸«¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä³ÖÀ¤¤Î´¶¤¹¤éÉº¤¦¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºòº£¤Ï¡Èµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥¥ã¥é¡É¤Ç¥ª¥¤¥·¥¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÈ¿¾Ê¤Î´ü´Ö¡É¤¬¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¹¤¹¤®¤Ï¤·¤Þ¤¤¤«¡£´°Á´Éü³è¤¬¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢ºÊ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤Þ¤À¤Ëµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢º£Ç¯7·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡ÔÉ×ÉØ¡¢²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¡Õ¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¹¤éµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÁ´¹ñÊüÁ÷¤Çµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ô±ü¤µ¤ó¤¬µö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Õ¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¡¡À¤´Ö°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¡¢°ìÈÖ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¤Îµö¤·¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¡£¤½¤ì¤Ê¤·¤Ë´°Á´Éü³è¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤Î½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡Ö¡Èµö¤·¤ÎÃû¸õ¡É¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö12·î8Æü¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î¼Ì¿¿¤ËÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡ÈÂ¾»£¤ê¡É¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤ÎÅÏÉô¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡2026Ç¯¤³¤½¡¢ÅÏÉô¤Î´°Á´Éü³è¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
