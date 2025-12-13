¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×7°Ì
ÊÆ¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡ÖCEO¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î¡Ö2025Ç¯À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç´Ú¹ñ¤¬7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÁÅýÅª¶¯Âç¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤ë½ç°Ì¤À¡£
CEO¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÉ¾²Á¤ÇÀ¤³¦190¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¢§À¯¼£Åª°ÂÄêÀ¢§·ÐºÑÅª±Æ¶ÁÎÏ¢§¹ñËÉÍ½»»¢§Éð´ïÂÎ·Ï¢§¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆ±ÌÁ¢§Ê¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¢§·³»öÎÏ¤Î7¹àÌÜ¤òÁí¹çÉ¾²Á¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï94¡¥18ÅÀ¤ò¼õ¤±¡¢7ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
1°Ì¤Ï95¡¥36ÅÀ¤ÎÊÆ¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÆÈÁö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀè¿Ê·ÐºÑ¤È»ñËÜ»Ô¾ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·³»öÎÏÅê¼Í¤¬²ÄÇ½¤ÊÇüÂç¤Ê¹ñËÉÍ½»»¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤·¡Ö¹ñºÝµ¡¹½¤Ç¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò¤·¡¢³Ë¿´µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤â»ÙÇÛÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¢¹âÅù¶µ°é¡¢Ê¸²½Í¢½Ð¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ÎÃÌÏÀ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡×¤È¤·¡ÖÈó¸ø¼°Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¸ø¼°Åª¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÃæ¹ñ¡Ê94¡¥86ÅÀ¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¡Ê94¡¥81ÅÀ¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê94¡¥76ÅÀ¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê94¡¥56ÅÀ¡Ë¡¢ÆüËÜ¡Ê94¡¥31ÅÀ¡Ë¤¬2¡Ý6°Ì¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¤¬¾å°Ì·÷¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤¬³Æ¹ñ¤Î»º¶ÈÎÏ¤ÈÃÏ°èÆâ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢Æ±ÌÁ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò´ðÈ×¤Ë¹ñºÝÃá½ø¤Ë»ýÂ³Åª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì·÷¤Ë¤Ï¥ê¥Ù¥ê¥¢¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¡¢¥Ù¥Ê¥ó¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï·ÐºÑ¡¦¹ÔÀ¯ÎÏ¤ÈÂÐ³°±Æ¶ÁÎÏ¤Îº¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Ê¸²½¡¦¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½ç°Ì¤ÏÅÅÏÃ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÇÌó29Ëü6400·ï¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¹ñºÝµ¡¹½¡¦·ÐºÑ¸¦µæµ¡´Ø¤Î»ñÎÁ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿¡£