¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤é²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¼ã¼ê»þÂå¡Ä¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¤¬¸ì¤ë¡ÈÄäÂÚ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÊýË¡¡É
¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¡ØÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡Ù¡¢¤Þ¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¼ç±é¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡¢¿Íµ¤ºî¤ò¸Ø¤ë¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¡Ê60ºÐ¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÏÂÀ¤Ã¤¿¤é²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ÎÃæ¿È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤â¤ª¤é¤º³ëÆ£¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿®Ç°¤È¤Ï--¡£
¡¡Æ®ÉÂ¤ÎËö¡¢2023Ç¯¤Ë28ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¡ÊÀä»¿¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¼Âºß¤Î¿Í¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ
--¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¹îÅµ¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¶¶¡Ë¡§²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¹¾å¤²¤ÎºÝ¤Ë²£ÅÄÁª¼ê¤Î24ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ì½ï¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ò¡¢ÀÎ¤«¤é¤´±ï¤Î¤¢¤ë½©»³½ã´ÆÆÄ¤¬ºî¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÉã¡¦²£ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Ç·¤µ¤ó¤â¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Âºß¤ÎÊý¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¡§ºÇ½é¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤´ËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤ÊÂæËÜ¤Ï´°Á´¤Ë²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢YouTube¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¿¿Ç·¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î¸÷¤â±Æ¤âÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ì¿¤Ë·¸¤ï¤ëÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¶¦¤ËÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ëº®ÆÙ¤È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÈÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤È¤ÎÀÜ¤·Êý
--¹â¶¶¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£¸þ¤¹ç¤¦ºÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡§¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤êÊý¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÈà¤Ï»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤·¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÈà¤Ç¥¼¥í¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡£¤Ê¤Î¤ÇºÇ¶á¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²È¤Ç¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Â¿¤¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ´Ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤À¤±¤É¡¢²æ¡¹Âç¿Í¤Ï¾¡Éé¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤«²æËý¤·¤Æ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¼êÃµ¤ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¼ã¼ê»þÂå¤Î¶ìÇº
--¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï1993Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀþ¤òÁö¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ë´¶¤¸¤¿¶ìÏ«¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¡§ËÍ¤Ï¤½¤â¤½¤âÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼Çµï¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤Ç¤É¤¦µï¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸½¾ì¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼êÃµ¤ê¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
--²Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
