¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¡¢¡È¥¿¥¤¥×¥í»²²Ã¡ÉÀ¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊå¤¬Î©¤Á¾å¤²¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö
À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎYUMEKI¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÊå¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤²¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ØTAGRIGHT¡Ù¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YUMEKI¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇME:I¤Ê¤É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS ¶ PLANET¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£YUMEKI¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â
º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤ÈÀ¾»³¤µ¤ó¡¦Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¹¥¥ë¤äÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¡£À¾»³¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØFOREVER BLUE¡Ù¤Î¿¶¤êÉÕ¤±»ØÆ³¤Î¤¿¤á¡¢YUMEKI¤µ¤ó¤¬Îý½¬¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Hulu¤Ç¤Ï¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£