Èà½÷¤Ë±£¤·Â³¤±¤¿¡È¶ì¤¤²áµî¡É¡Ä·ëº§°§»¢¤ÇÊì¿Æ¤Ë¥Ð¥é¤µ¤ì¡Ö¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤¬¹æµã¡×¤·¤¿¥ï¥±¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î18Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡É×ÉØ¤äÎø¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö±£¤·»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬±ßËþ¤ÎÈëÌ©¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤ÈëÌ©¤Î1¤Ä2¤Ä¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÎ¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤Ç¤âÀµÄ¾ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ø¤³¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤ÈÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï15¡Á39ºÐ¤¬9.7¡ó¡¢40¡Á69ºÐ¤¬13.4¡ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë²á¤®¤º¡¢²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ì»þ´ü¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î²áµî¡×¤òÎø¿Í¤Ë¸À¤¨¤º¡Ä
¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëÎëÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç2Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤ê¡¢²Ã³²¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º1Ç¯¤ÇÃæÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤¬¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤³¤½ÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÆâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡28ºÐ¤Î¤È¤¡¢Æ±Î½¼çºÅ¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¡¢Èà½÷¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯²¿»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÈà½÷¤ÎÀ³Ê¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¼æ¤«¤ì¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¡Ö¹â¹»ÃæÂà¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ë¤â¼«¿È¤Î²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤ä¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÄÌ¿®À©¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯ÃÙ¤ì¤Î19ºÐ¡£¤½¤ì¤âÏ²¿Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃæÂà¸å¤ËÄÌ¿®¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¤«¤éÁ´Á³¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í§¿Í¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤¹¤é¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Êì¿Æ¤¬¡È¸µ¤Ò¤¤³¤â¤ê¡É¤È¥Ð¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼º¤¯¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢½é¤á¤ÆÈà½÷¤ò¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«Êì¿Æ¤¬¸µ¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤êÃý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÊì¿Æ¤¬·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤Î¡È¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î²áµî¡É¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤ò¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¸ý»ß¤á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊì¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Èà½÷¤Î´é¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¼Â²È¤Ç¤Î°§»¢¤òÌµ»ö¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢Èà½÷¤ò¾è¤»¤Æ¼Ö¤ÇÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë²¿¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤º¡¢ºñ¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤Êì¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤È¤º¤Ã¤È¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥´¥á¥ó¡Ä¡Ä¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈà½÷¤¬¹æµã¤·¤¿¥ï¥±
¡¡É×ÉØ¤äÎø¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö±£¤·»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬±ßËþ¤ÎÈëÌ©¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤ÈëÌ©¤Î1¤Ä2¤Ä¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÎ¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤Ç¤âÀµÄ¾ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¡¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î²áµî¡×¤òÎø¿Í¤Ë¸À¤¨¤º¡Ä
¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëÎëÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç2Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤ê¡¢²Ã³²¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º1Ç¯¤ÇÃæÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤¬¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤³¤½ÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÆâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡28ºÐ¤Î¤È¤¡¢Æ±Î½¼çºÅ¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¡¢Èà½÷¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯²¿»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÈà½÷¤ÎÀ³Ê¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¼æ¤«¤ì¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¡Ö¹â¹»ÃæÂà¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ë¤â¼«¿È¤Î²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤ä¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÄÌ¿®À©¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯ÃÙ¤ì¤Î19ºÐ¡£¤½¤ì¤âÏ²¿Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃæÂà¸å¤ËÄÌ¿®¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¤«¤éÁ´Á³¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í§¿Í¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤¹¤é¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Êì¿Æ¤¬¡È¸µ¤Ò¤¤³¤â¤ê¡É¤È¥Ð¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼º¤¯¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢½é¤á¤ÆÈà½÷¤ò¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«Êì¿Æ¤¬¸µ¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤Ã¤«¤êÃý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÊì¿Æ¤¬·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤Î¡È¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î²áµî¡É¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤ò¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë¸ý»ß¤á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊì¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Èà½÷¤Î´é¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¼Â²È¤Ç¤Î°§»¢¤òÌµ»ö¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢Èà½÷¤ò¾è¤»¤Æ¼Ö¤ÇÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë²¿¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤º¡¢ºñ¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤Êì¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤È¤º¤Ã¤È¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥´¥á¥ó¡Ä¡Ä¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÈà½÷¤¬¹æµã¤·¤¿¥ï¥±