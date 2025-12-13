¡Ú´ÚÎ®¡ÛStray Kids¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖdominATE¡×¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¡ÖStray Kids World Tour¡ÒdominATE¡Ó¡×¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬9ÆüÈ¯É½¤·¤¿Ç¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖdominATE¡×¤Ï¡¢¡ÖTOP TOURS 2025¡×¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê24Ç¯10·î1Æü¡Á25Ç¯9·î30Æü½¸·×´ð½à¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¹â½ç°Ì¤Î10°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅÅ»Ò¿·Ê¹¤Ï13Æü¡Ö¹á¹Á¤È¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«5ÅÔ»Ô¡¢ËÌÊÆ10ÅÔ»Ô¡¢²¤½£6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·×31²ó¤Î¸ø±é´ð½à¤Ç¡¢Ìó130ËüËç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³ºÅö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ÏStray Kids¤È¤È¤â¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡õ¥·¥¶¡¢¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥ó¥É¡¢¥·¥ã¥¡¼¥é¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÂçµóÉÛ¿Ø¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖStray Kids¤Ï¡Ø¼«ÂÎºÇÂçµ¬ÌÏ¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡ØdominATE¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢³ÆK¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ø¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼2025¡Ù¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤¿¡¢·×31²ó¤Î¸ø±é¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£21ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤·¤¿29²ó¤Î¸ø±é¤¬¡¢³ÆÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶Âç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á11¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡¢K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¸ø±é¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂåK¡ÝPOPºÇÂçµ¬ÌÏµÚ¤ÓºÇÂ¿´ÑµÒÆ°°÷¤È¤¤¤¦¿·µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¸ø±éÀìÌç»ï¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬10·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¥È¥Ã¥×20¡×¤Ç¤â¡¢Stray Kids¤Ï¡¢K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¹â½ç°Ì¤Ç¤Î2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÊÌÊ¿¶Ñ¥Á¥±¥Ã¥È¶½¹Ô¼ý±×¤ò´ðÈ×¤Ë½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ëÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Ë¼¡¤°2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ²»³ÚÀìÌç»ï¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¤â¡Ö2025 K¡ÝPOPÎòÂåµé¤Î°ìÇ¯¤òÄêµÁ¤·¤¿10¼ïÎà¤Î½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆStray Kids¤ÎÀ®²Ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¡ØK¡ÝPOP¥á¥¬¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯¿·¤·¤¤µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ØdominATE¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ó¥è¥ó¥»¤ËÂ³¤¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÀ®¸ùÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿SKZ IT TAPE¡ØDO IT¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡Ù¤ÎÎò»Ë¾åÍ£°ì¡¢½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é8ºîÉÊ¤òÏ¢Â³1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£