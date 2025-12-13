40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸åÆ£¿¿´õ¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤¬âÁ¤·¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ëSHOTÈäÏª¡ªÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ËÃíÌÜ
2024Ç¯11·î29Æü¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ßÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£¿¿´õ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Öflos¡×¡£¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢12·î25Æü¤è¤ê¡Öflos¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Öflos¡×thanks edition¤òÅÅ»ÒÈÇ¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Î¾Ð´éSHOT¤â¸ø³«
¤³¤Î¡Öflos¡×thanks edition¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡£9·î¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÆ£¤Î¡ÈºÇ¿·¤Î»Ñ¡É¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç²Ö¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öflos¡×¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â°Õ¼±¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¡£40ºÐ¤È¤Ê¤ê¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤ÂÎ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¸åÆ£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¼Õ¤ÎÉ½¸½¡£¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£