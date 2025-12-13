DIESEL¤È¥³¥é¥Ü¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥ê¥ó¥°¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×È¯Çä
¡¡Ultrahuman¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ëDIESEL¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡Ê¥Ç¥£ー¥¼¥ë ¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¥åー¥Þ¥ó ¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥Ëー¥·¥ë¥Ðー¤È¥Ç¥£¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¼ïÎà¡£²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â8Ëü4800±ß¡£
Shiny Silver¡Ê¥·¥ã¥¤¥Ëー¥·¥ë¥Ðー¡Ë
Distressed Black Blue¡Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¡ÖDIESEL ULTRAHUMAN RING¡×¤Ï¡¢Ultrahuman¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤È¡¢DIESEL¤¬»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¿çÌ²¤Î¼Á¡¢Êâ¿ô¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ
¡¡ÀìÍÑ¥ê¥ó¥°¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡ÊDiesel¥ì¥Ã¥É»Å¾å¤²¡Ë¡¢USB Type-C ¡¾ Type-C ¥±ー¥Ö¥ë¡Ê1m¡Ë¡¢Diesel ¥ì¥Ã¥É¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£