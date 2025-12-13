J£±¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿°ïºà¡£¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤ºÎ®¤·¤¿ÎÞ¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤Îº£º¢¤Ï¡¢µ±¤«¤·¤¤¹â¹»¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£FWÂçÀÐæûÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤Î£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡£Í½Áª·è¾¡¤Ç¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢°ìÌö¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅß¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÏ¤ó¤À¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿º£µ¨¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¸©Í½Áª·è¾¡¤ÇÇÔËÌ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÐ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´ü¤·¤¿¤¬¡¢£¸·îËö¤Ë±¦Â¼ó¤òÈèÏ«¹üÀÞ¡£185¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢ÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡¤ÇºÆ¤ÓÉé½ý¡£±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¡£Ãæ£±Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤ÏÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ëU-18¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»²Æþ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¿·ÅÄÍ´Êå´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¡¢12·î12Æü¤Î»²Æþ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±²óÀï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡·ø¼é¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÊÆ»ÒËÌ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÁ°Àþ¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð£²¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ°È¾ÅÓÃæ¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤Î²ø²æ¤¬°²½¡£±¿Æ°ÎÌ¤¬Íî¤Á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤º¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¹¤éÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï£°¡Ý£²¤ÎÇÔÀï¡£½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢ÂçÀÐ¤Ï¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¹â¹»¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢»î¹ç¸å¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¸ý¤ò³«¤¯¤Þ¤Ç¤Ë30ÉÃ°Ê¾å¤ÎÄÀÌÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¡£²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡J£±¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿°ïºà¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤ÏÃÞÇÈÂç¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¡Ö²ø²æ¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²ø²æ¤·¤¿¸å¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸å²ù¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤Î·Ð¸³¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£²Ç¯¸å¤Ë¤ÏU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢28Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ÎAÂåÉ½¤â´Þ¤á¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡£
¡¡²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£Àï¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
