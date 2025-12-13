Åì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç°µ´¬¤Î°ËÃ£·à¾ì¡ª °ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢6ËüÅÀÄ¶¤ÎÂç¥È¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï12·î½é¾¡Íø ¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¡ÖÆå¤®ÅÝ¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤ï¤ºº¨¤ßÀá/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Åì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤ÇÂî¾å¤òÀ©°µ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆå¤®ÅÝ¤·¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£6ËüÅÀÄ¶¤ÎÂç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯²á¤®¤ë¡ÄÅì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç°µ´¬¤Î¡Ö°ËÃ£·à¾ì¡×
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éTEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢°ËÃ£¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì2¶É¡¢¿Æ¤Î»°±º¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦°ìÇÖ¸ý¡¦Î¢3¤Î18000ÅÀ¤ÎÆÃÂç²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Åì3¶É¤Ç¤Ï¿Æ¤Î°ËÃ£¤¬ÅÜÅó¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢Âî¾å¤òÀ©°µ¤·¤¿¡£0ËÜ¾ì¤Ë°¤µ×ÄÅ¤«¤é12000¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï3300ÅÀ¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2ËÜ¾ì¤Ç¤ÏËÜÅÄ¤¬5800ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡¢¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢3ËÜ¾ì¤Ç¤Ï°¤µ×ÄÅ¤¬12900ÅÀ¤òÊü½Æ¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°ËÃ£¤Ï6ËüÅÀÂæ¤ËÆÍÆþ¡¢°ìÊý¡¢°¤µ×ÄÅ¤Ï¡Ý12000ÅÀ¤ÎÉéºÄ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ°ËÃ£¤ÏÅì¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¤ÎÂçÎÌ²ÃÅÀ¤ò¼é¤êº£´ü5¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë10Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏËã¿ý¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤¬Ê¨¤¯Ãæ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿°ËÃ£¤Ï¡Öº£·î¥Á¡¼¥à¤¬µÕÏ¢ÂÐ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢12·î½é¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤ë»þ¤Ë¡Ø¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆ±ÂîÃ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¡¢»°±ºÁª¼ê¡¢°¤µ×ÄÅÁª¼ê¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2¿ÍÆ±»þ¤ËÆ±Âî¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°±º¤Ï¡ÖÆå¤®ÅÝ¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤ï¤ºº¨¤ßÀá¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡1»î¹çÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï2Ãå¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤âºÆ¤Ó¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë°ËÃ£¤Ï¡Ö12·î¤Ï½Ð¤À¤·¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç1Àï1Àïµ¤¤ò´Ë¤á¤º¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë6Ëü900ÅÀ/¡Ü80.9
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü900ÅÀ/¡Ü10.9
3Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü8200ÅÀ/¢¥21.8
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý10000ÅÀ/¢¥70.0
¡Ú12·î12Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü532.5¡Ê60/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü497.3¡Ê62/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü284.5¡Ê62/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü45.3¡Ê58/120¡Ë
5°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥133.4¡Ê62/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥175.2¡Ê64/120¡Ë
7°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥175.3¡Ê60/120¡Ë
8°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥176.7¡Ê60/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥269.8¡Ê62/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥429.2¡Ê58/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë