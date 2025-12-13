¿·ÏÂÊ¿°Æ¤Ë¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¡ÉÌÀµ ±Ñ»æÊóÆ»
¡¡¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÄó¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿°Æ¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎEU²ÃÌÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÄó¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢20¹àÌÜ¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï12Æü¡¢¤³¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËEU¡Ê¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬EU¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁ´²ÃÌÁ¹ñ¤Î»Ù»ý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤¬¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·µñÈÝ¸¢¤ÎÅ±²ó¤òÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ê¡¢13Æü¤Ë¤â¥Ñ¥ê¤Ç¹â´±µé¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ç°Õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë