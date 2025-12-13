Âç³Ø¶µ¼ø¤¬ÃÇ¸ÀŽ¢¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÉ²òÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤Ž£¤½¤ì¤Ç¤â¸½Âå¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê"ÆÉ¤àÎÏ"¤Î¼ïÎà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°ËÆ£»áµ®¡ØÆÉ¤àµ»Ë¡ »í¤«¤éË¡Î§¤Þ¤Ç¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¤È¤Ï²¿¤«
¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¡¢PISA¡ÊOECD»²²Ã¹ñ¤Î³ØÎÏÄ´ºº¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤ÎÍð¹â²¼¤ä¡¢¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢ÆÉ²òÎÏ¤È¾¯Ç¯Èó¹Ô¤Î´ØÏ¢À¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÆÉ²òÎÏ¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æº£¸å¤âÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤³¤ÇÆÉ²òÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¸ì¼«ÂÎ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤Ê¤Î¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤äÍÑË¡¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ÌäÂê¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºPISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ä²Ê³Ø¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤ÆÉ²òÎÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤Ä¤Í¤Å¤ÍÌäÂê¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼«Í³µ½Ò¤ÎÀßÌä¤ËÇò»æ²óÅú¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤â¡¢¤³¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÆÉ²òÎÏ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤È¤Ð¤Î½ÅÍ×¤Ê±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸þ¾å¤Ë¤ÏÆÉ²ò¤Î·±Îý¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ç°·¤¦ÆÉ²òÎÏ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¡¢½ã¿è¤Ë¡ÖÆÉ¤à¡×¤³¤È¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÉ²òÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»»¿ô¤ÎÊ¸¾ÏÂê¤Î°ÕÌ£¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀÎ¤«¤é°ìÄê¿ô¤¤¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëÃÊ³¬¤«¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¸¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤à½¤Îý¤¬¡¢¿Æ¤ä¶µ»Õ¤Î¹Í¤¨¤ë°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÆÉ²òÎÏ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÐþËý¤Ë¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤Þ¤ÇÃ©¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤½¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÉ²òÎÏ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÉ²òÎÏ¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤â¡¢Â¾¤Î¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¾ð¼å¡Ê¡á¾ðÊó¼å¼Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Æü¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬¿Ü¤Î¾ò·ï¤À¡£¤½¤·¤Æ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤â¤Ï¤äÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¾ðÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Ê¸»ú¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬¿É(¤Ä¤é)¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ë¤·¡¢À¸À®AI¤ò»È¤¨¤Ð°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥È¤âÍ×Ìó¤·¤¿¤ê²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÉ²òÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¡£
¢£½ñ¤¼ê¤Î¡Ö°Õ¿Þ¡×¤òµâ¤ß¼è¤ëÎÏ
¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤³¤½¤à¤·¤í¡¢ÆÉ²ò¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ê¤ªÆÉ²òÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤È¤Ð¤Î¡Ö°ÕÌ£¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤è¤ê°ìÃÊ¿¼¤¤¡Ö°Õ¿Þ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤òÆÉ¤à¾ì¹ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¸À¤¦ÆÉ²òÎÏ¤È¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤¼ê¤Î¡Ö°Õ¿Þ¡×¤òµâ¤ß¼è¤ëÎÏ¡×¤ò»Ø¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÊ¸¾Ï¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ú¤¯°ìÆÉ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ïç¥(¤Õ)¤ËÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµâ¤ß¤È¤Ã¤ÆÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç°·¤¦¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤É¤ì¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÊÌ¤ËÊ¸³ØÅª¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ë¤Î¤ß¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2¡ß2¡á4¤È¤¤¤¦ÌµÌ£´¥Áç¤ÊÅù¼°¤µ¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¤É¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñ¤¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ê¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î°ÕÌ£¤È¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë°Õ¿Þ¤È¤¬¤º¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤¤Î°Õ¿Þ¤òÆÉ¤à±Ä¤ß¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¿Í´Ö¤¬¤½¤ì¤òµâ¤ß¤È¤ëÎÏ¤òÍÜ¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÏÀÇË¡×¤Û¤Éµõ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÆÉ²òÎÏ¤¬º£¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤Ê¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Á°µ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó´Ä¶¤¬¡¢Ãø¤·¤¤¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈÅÍô¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÉ²ò¤Ï¤¤¤¤ª¤¤Àõ¤¯¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤Ð¤ÎÉ½ÁØ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÉô¤À¤±¤òÊá¤é¤¨¤Æ¡¢ÍÈ¤²Â¼è¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆÉ¤àÎÏ¤Î·çÇ¡¤«¤é¤¯¤ëÏÀÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÏÀÇË¡×¤Û¤Éµõ(¤à¤Ê)¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÁê¼ê¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤âµÄÏÀ¤ÎÁ°¤È¸å¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ë°ìÀÚ¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿¿°Õ¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¿ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤Î¹Â¤ò¿¼¤á¡¢Å¨¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬º£¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÀÏÀ¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òÀµ¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤¢¤ëµÄÏÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£½ñ¤¼ê¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È³ú¤ß¹ç¤¦¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö
ÆÉ¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ñ¤¼ê¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È³ú(¤«)¤ß¹ç¤Ã¤¿¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÊ¸¸À¤ÎÇØ·Ê¤ò¤É¤ì¤À¤±¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤è¤ë¡£
¡ÊËÜ½ñ¤Î¡Ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¤¢¤²¤¿ÎãÊ¸¤ËÌá¤í¤¦¡£
¡ÖÂÀÏº¤Ï¥¯¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¹¥¤¤À¡×¤Î²ò¼á¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÀÏº¤È¥¯¥Þ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¹¥¤¤À¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖÂÀÏº¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤À¡×¤òÂà¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ï¥¯¥Þ¤Î¹¥Êª¤À¡×¤È¤¤¤¦Á°ÄóÃÎ¼±¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÀÏº¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¹¥¤¤«¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥Þ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°ÄóÃÎ¼±¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¤ß¤ÏÍÉ¤ì¤ë¡£¥¯¥Þ¤òÂç·¿¤ÎÓ®ÆýÆ°Êª¤À¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤â¡¢¼Â¤ÏÌµ°Õ¼±¤ÎÁ°Äó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬Íî¸ì¤Î°ìÀá¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ï¥Á¤ÏÈ¬¸ÞÏº¤Î°¦¾Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÂÀÏº¤Ï¥Í¥³¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Í¥º¥ß¤¬¹¥¤¤À¡×
¤Þ¤¿¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
ÂÀÏº¤Ï¥Í¥³¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Í¥º¥ß¤¬¹¥¤¤À¡£
¤È¤¤¤¦Ê¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÂÀÏº¤È¥Í¥³¤¬¥Í¥º¥ß¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÀÏº¤¬¥Í¥³¤È¥Í¥º¥ß¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¥Í¥³¤Ï¥Í¥º¥ß¤ò¹¥¤ó¤ÇÊá¿©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°ÄóÃÎ¼±¤Ï¥¯¥Þ¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Í¥³¤È¥Í¥º¥ß¤¬¤É¤Á¤é¤â¾®·¿Ó®ÆýÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Îó¤ËÊÂ¤Ù¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£¥¯¥Þ¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ°Êª¤È¿©Êª¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÂÀÏº¤È¥¯¥Þ¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¡£
¡ÖA¤ÏB¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤C¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Ê¸¤Î´í¤¦¤µ¤¬Çí(¤à)¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤òÌµ°Õ¼±¤ÎÎ£¤Ë²óÈò¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢A¡¢B¡¢C¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â°¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ°ÄóÃÎ¼±¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢
ÂÀÏº¤Ï¥¤¥ó¥³¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¬¹¥¤¤À¡£
¤È¤¤¤¦Ê¸¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤³¤Ëµ¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯²ò¼á¤ÏÄê¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡£
¢£¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê²¿ÁØ¤â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ°Äó
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¥Æ¥¯¥¹¥È¤¬¡ÖÆÉ¤á¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ñ¤¼ê¤È¤Î´Ö¤Ç²¿ÁØ¤â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ°Äó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¤ÏÆ±¤¸¸À¸ì¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤À¡£¸ì¤äÊ¸Ë¡¤ÎÃÎ¼±¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¯¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¤É¤ó¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸ì¤ÎÉ½ÁØÅª¤Ê°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ìÈÌÅªÃÎ¼±¤âÉ¬Í×¤À¡£¥¯¥Þ¤È¤¤¤¦¸ì¤«¤é¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¹¥Êª¤À¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±¤ÎÍÌµ¤¬ÆÉ¤ß¤Î¿¼ÅÙ¤ò·è¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÀÏº¡¢¥¯¥Þ¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥Í¥³¡¢¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ°¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÊ¸°Õ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Îà¤«¤éÈ½ÃÇ¤Ø¤È¤¤¤¦¿äÏÀ¤ÎÎÏ¤â°ÅÌÛÃÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î°Û¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ°Äó¡á°ÅÌÛÃÎ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
----------
°ËÆ£ »áµ®¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤¦¤¸¤¿¤«¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
1968Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ËãÉÛÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉô¤ò·Ð¤ÆÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡éº½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Çî»Î¡Êéº½Ñ³Ø¡Ë¡£2002Ç¯¤Ë¡ÖÂ¾¼Ô¤Îºß½è¡×¤Ç·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¡ÊÉ¾ÏÀÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡£¡Ö¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÂåÉ½¡¢¶µ°é½ÐÈÇ¡ØÀºÁª¹ñ¸ìÁí¹ç¡Ù¡ØÀºÁª¸½ÂåÊ¸¡ÙÂåÉ½ÊÔ½¸¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ñÀ×¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÈõ¸ý°ìÍÕÀÖÉÏÆüµ¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¶µ°éÏÀ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¹ñ¸ì¶µ°é¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê´äÇÈ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø °ËÆ£ »áµ®¡Ë