¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥¢¥í¥ó¥½¤¬Â¾µåÃÄ¤Ø
¡¡»ß¤Þ¤é¤ÌÎ®½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ²¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼çË¤¤È¼é¸î¿À¤ÎÎ®½Ð¤Ë¡Ö¤â¤¦²òÂÎ¤À¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤â¤³¤ÎÆü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤«¤é7Ç¯´ÖºßÀÒ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡Ê¥á¥Ã¥Ä¤òµî¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç7Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤À¤«¤é¡£ËÍ¤ÎÌÜÅª¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¡£¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤È15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1186²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥á¥Ã¥Ä¡£ÃÏ¶è2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¤ÏÆ±¤¸¾¡Î¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ã¥º¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡11·îËö¤Ë¤Ï¥Ë¥â¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ»»264ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥í¥ó¥½¡¢¼é¸î¿À¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤âÂ¾µåÃÄ¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥½¥È¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢ÆâÌî¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡ÈÆâÊ¶¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²òÂÎ¤¬Â³¤¯¥á¥Ã¥Ä¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃ²¤¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ë×Íî¡×¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤1Æü¤À¤Ê¡×¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë