¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡Ä¡×NCT WISH¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤òËþµÊ¡ª¡È¶¯¤á²Ã¹©¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT WISH¤¬¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT WISH¡¢ÆüËÜ¤Ç²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó´®Ç½
12·î10Æü¡¢NCT WISH¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥¯¥éµ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¶¯¤á²Ã¹©¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÌþ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖNCT WISH FAMILY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê½ñ¤É÷¤ÎÍî½ñ¤¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¿Æ¤·¤²¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ã¹©¶¯¤¤¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤Ë¤ä¤±¤¬¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢NCT WISH¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖNCT WISH 1st CONCERT TOUR ¡ÆINTO THE WISH¡§Our WISH in JAPAN¡Ç¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢12·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£